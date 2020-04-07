انتشال جثة شاب من مياه الترعة الإبراهيمية بأسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط، من انتشال جثة شاب غريق، كانت طافية على مياه الترعة الإبراهيمية بقرية فزارة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوجود جثة غريق طافية على مياه الترعة الإبراهيمية بقرية فزارة دائرة المركز.

وبانتقال الإنقاذ النهري والإسعاف تم انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة للمواطن "محمد فتحي حنفي" 18 عاما، مقيم بقرية فزارة دائرة المركز.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة

وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.