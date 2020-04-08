"فودة" يهنئ رئيس الجمهورية وأهالي جنوب سيناء بذكرى ليلة النصف من شعبان

بعث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، جاء فيها "يسعدني ويشرفني، أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء وأهالي جنوب سيناء، خالص التحية، مقرونة بأسمى آيات الإعزاز، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان، أعادها الله على فخامتكم، وعلى الأمة العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات".

وبعث ببرقيات تهنئة مماثلة، لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، داعيا المولى عز وجل، أن يحفظ مصر وشعبها، من كل مكروه وسوء.

في السياق ذاته، هنأ المحافظ الشعب المصري بصفة عامة، ‏وأبناء وأهالي محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة، بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، داعيا المولى عز وجل، أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، ويرفع عنها الأمراض والوباء.

وفي سياق متصل، ناشد المحافظ المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وعدم التواجد بها.

ويهيب المحافظ، بضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة التي في الأصل تؤول إلى الشعب والمواطنين، وعدم استغلال فترات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية، للبناء بالمخالفة أو التعدي على ممتلكات الدولة.