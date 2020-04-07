محمد ثروت يحيي أمسية النصف من شعبان على "يوتيوب"

قال الفنان محمد ثروت، إنه سيحيي أمسيته الروحية بمناسبة ليلة النصف من شعبان على قناته بموقع "يوتيوب"، مشيرا إلى أنه اعتدا إحياء هذه الليلة مع الجمهور سنويا، لكنه لن يتمكن هذا المرة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا.

ووجه خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية نهى عبدالعزيز، التحية للأطقم الطبية من أطباء وممرضين، "ربنا وحده اللي هيكافئهم على هذا العمل اللي فيه تضحية في الروح، وربنا يحميهم عشان يقفوا جنب مجتمعهم".

وأشار إلى أن كل المشاركين في الحفل لن يتقاضوا أجرا ولكن ستقدم الأمسية للمشاهدين للتخفيف عنهم وإزالة التوتر بسبب فيروس كورونا، "أتمنى بالتوجه بالدعاء في هذه الليلة التي ترفع فيها الأعمال، ونبتهل لربنا سبحانه وتعالى لإزالة الكرب عنا والعالم كله".