ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 65 حالة

ارتفعت عدد االوفيات بفيروس كورونا فى إسرائيل، إلى 65 حالة، فيما بلغت الإصابات 9 آلاف و248 حالة، حسبما أفادت قناة "العربية"

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيخرج من الحجر الصحي، غدا.

وأشار مكتب نتنياهو، اليوم، إلى أن الفحص الجديد للكشف عن فيروس كورونا، الذي خضع له رئيس الوزراء، أثبت عدم إصابة نتنياهو بالفيروس، وذلك بعد أن طلب منه الدخول إلى الحجر بعد الإعلان عن إصابة وزير الصحة في حكومته بالفيروس القاتل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا اليوم الثلاثاء

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تتجه للمصادقة على فرض الإغلاق الشامل عشية عيد الفصح اليهودي، والذي سيدخل حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير.

ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.

وستمنح صلاحيات واسعة لسلطات إنفاذ القانون والشرطة لتنفيذ تعليمات فرض الإغلاق الشامل، بحيث ستحرر مخالفات لكل من لا يلتزم بالتعليمات والإجراءات وينتهك قرار الإغلاق.