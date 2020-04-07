ارتفاع في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 716 جنيها

حالة من التذبذب شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى دول العالم، حيث ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل، ليتراوح سعر جرام الذهب لعيار 21 بين 710 و716 جنيها في محلات الصاغة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء والتي تواصل ارتفاعها مقارنة بأسعار الأيام القليلة الماضية.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 811 و818 جنيها، بينما يتؤاوح عيار 21 بين 710 و716 جنيها، فيما يتراوح جرام الذهب عيار 18 بين 609 و614 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و428 جنيها.