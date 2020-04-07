ساويرس: لم نخفض رواتب موظفينا لـ50%.. ولم نسرح أي عامل

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه لم يدعو المواطنين إلى ترك حالة حظر التجوال، الذي اتخذ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والعودة للعمل، ولكنه دعا فقط، إلى العودة للعمل عقب انتهاء الحظر، مع وضع آليات وطرق العودة، للعمل من جديد، "بحيث إننا نقدر نرجع ونراعي كل الاحتياطات".

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "BBC"، أنه يجب العودة للعمل، مع مراعات كل الاحتياطات مثل عدم التكدس، وعدم الاختلاط، وعدم السلام باليد، "بحيث إننا نرجع الشغل من غير ما نمرض"، موضحًا أن مد فترة الحظر، وعدم العودة سريعًا إلى العمل، سيؤدي إلى تداعيات خطيرة منها الإفلاس.

وحذر من توقف الإنتاج والعمل بالمصانع والمزارع، وكذلك شركات الأغذية، حيث أن حال توقفها، ستحدث مجاعات، "الفنادق خفضت مرتبات الموظفين 50%، لكن مجموعتنا لم تخفض، ولم نترك أى عامل يمشى، ومقتنعين أن الموضوع ده آخره شهور، لكن افرض استمر سنة أو اتنين".

وواصل: "في العصور الذكية، لازم نفكر مع الأطباء والإداريين بصوت عالى، وإزاى نرجع الناس إلى أعمالهم دون أن يمرضوا".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اليوم، أنه على القطاع الحكومي الاستمرار في تخفيض الأعداد: "عايزين تخلوها 50% أو أكثر.. ممكن، وخلوا كل الكبار ميحضروش العمل، أنا بتكلم على القطاع الحكومي".

وأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء تفقده لعناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة، والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، أنه على القطاع الخاص الانتباه لذلك الأمر أيضا بعدم المساس بمرتبات الموظفين، حيث إن الدولة لم تطالب أحدا بتخفيض قيمة المرتبات بنسب متفاوتة.

وتابع: "القطاع الخاص مسؤول معانا وأحنا هنساعده، وكل الكلام اللي تم خلال الفترة اللي فاتت وحتى الآن ممكن نزود علشان نساعده ونخفف عنه قدر الإمكان في ظل الظروف اللي موجودين فيها".