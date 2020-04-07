استشاري نفسي: الموت من الخوف أسوأ من الوفاة بكورونا

قالت الدكتورة شيرين درديري الاستشاري النفسي، إن هناك نوعين من الخوف من تبعات انتشار فيروس كورونا، الأول خوف إيجابي وهو الذي يقتضي اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار المرض وانتقال العدوى.

وبينت أن النوع الثاني هو الخوف المرضي الذى يمكن أن يؤثر على المناعة نفسها ويؤثر على سلامة الخلايا إذا سيطرت فكرة الخوف، ومن الممكن أن يتطور الأمر إلى تأثر السلوكيات نفسها، معتبرة أن الموت من الخوف والهلع أسوأ بكثير من الخوف نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الدرديري، في حوارها مع الإعلامي سمير عمر ضمن حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "أهل مصر" على قناة سكاي نيوز عربية، أن أي محنة تتضمن بداخلها جانبا إيجابيا، وفي حالة كورونا يتمثل هذا الجانب في زيادة الترابط الأسري نتيجة البقاء فى المنزل فترات طويلة، مطالبة الأباء والأمهات باستغلال هذه الفترة فى التقرب من الأطفال وتعليمهم قيما إيجابية جديدة، وعدم الخوف إلى درجة الهلع ولكن التوقف عند الخوف الطبيعى المؤدى لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حتى لا يؤثر الخوف على مستقبل الأطفال ويتحول عندهم إلى فوبيا.