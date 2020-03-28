أهل مصر: قررنا مساعدة الحكومة وتوفير ملابس وقاية للأطباء

قالت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، إن المجتمع المدني دوره مساعدة الحكومة، في وقت الأزمات والشدائد، كالتي نمر بها في الوقت الحالي وأزمة فيروس كورونا.

وأضافت السويدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON E"، أنه في في الأزمة الراهنة قررت مؤسسة أهل مصر توفير ملابس الحماية والوقاية للأطقم الطبية والتمريض، وتم التعاقد مع مصنع يصدر هذه الأطقم والمعدات للخارج وبالتالي منتجاته معتمدة عالميا، وتم التواصل مع مستشفيات القوات المسلحة وتم توفير اللبس الواقي والماسكات للأطباء.

وأوضحت السويدي أن الجلافز المصري نوعيته غير جيدة، ولذلك سيتم استيراد نوعيات جيدة من الخارج، بالإضافة لإستيراد أجهزة التنفس الصناعي وتم استيراد 5 أجهزة، لأن عليها ضغط وطلب في العالم كله، ولكن هناك آمال لاستيراد أجهزة أخرى، وجهاز الأشعة متنقل للكشف على الفيروس.

وشددت السويدي على أن هدف مؤسستها هو مساعدة الدولة والحكومة قدر المستطاع وحماية الأطباء والممرضين من انتقال العدوى لهم.