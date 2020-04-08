مصور سويسري يدعم متضرري توقف السياحة في الأقصر بالزيت والسكر والشاي

قرر دانيال بيك أو "ريان"، الفنان والمصور السويسري، الذي يقيم بمدينة القرنة، غرب الأقصر، الذي أشهر إسلامه بالأزهر الشريف العام الماضي، تعبيرًا عن حبه لأهل المحافظة، مستعينًا بأحد أصدقائه، بتوزيع كراتين تحتوي على الكثير من المواد الغذائية، على المتضررين من توقف الحركة السياحية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم "ريان"، كراتين المواد الغذائية لعدد 60 أسرة من المتضررين من توقف العمل بالقطاع السياحي، دعمًا منه لهم، وتعبيرًا عن حبه للمدينة الجنوبية، التي أثر أن يظل بها، ولا يغادر لما رآه من أهلها من حب ومودة تجاهه، وتجاه كل الأجانب المقيمين بها.