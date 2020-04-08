أحد أفراد الأطقم الطبية عن شكر السيسي لهم.. سعداء بحديث الرئيس

جهد كبير تبذله الأطقم الطبية في مصر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ما كان سببا في توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لهم، في كل ربوع مصر، خلال تفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة، لمواجهة الفيروس المستجد.

سعادة كبيرة، انتابت أحمد غنيم أخصائي التمريض بمستشفى النجيلة للعزل الصحي، منذ أن سمع من أسرته، خلال مكالمته الهاتفية المعتادة لهم، أن الرئيس شكر كل الأطقم الطبية، على الجهد المبذول لحماية المصريين، وإسعاف المصابين.

يروي غنيم لـ"الوطن"، أنه هو وزملائه يشعرون بسعادة كبيرة بشكر الرئيس، وتقديره للجهود المبذول في علاج المصابين، "شعرنا بتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، خلال الأزمة الحالية، من زيادة الكادر الطبي، وإعلانه أكثر من مرة بتقديره لهم".

شكر الرئيس، كان سببا في ارتفاع الروح المعنوية لـ"أحمد" وزملائه، وسببا في عملهم بمزيد من الحماس، حتى لا يخذلوا ثقة الشعب المصري، والرئيس.

لم يختلف شعور إبراهيم عبدالرحمن، أحد أفرد الفريق الطبي في مستشفى العجمي للحجر الصحي، عن سابقه، منذ أن سمع من زملائه بحديث الرئيس عن جهود الطاقم الطبي، وتقديره لهم، وهو يشعر بساعد كبيرة "فرحان لأن الرئيس مقدر اللي بنعمله"، حسب حديثه.

رغم العمل الكثير الذي ينتظر إبراهيم وزملائه، إلا أنهم يعملون بحماس وجد واجتهاد كبير، لأيمانهم بواجهم الذي يقومون به، وحتي لا يخذلوا ثقة المصريين والرئيس، حسب إبراهيم.