إزالة سرادق "فرح" وسط مدينة إسنا جنوب الأقصر

أزالت السلطات بمجلس مدينة إسنا، جنوب الأقصر، سرادق مقام به حفل زفاف، بمنطقة المكسر العشاير بوسط المدينة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بمنع إقامة أية مناسبات، تساعد على تجمع المواطنين، بما يسهل انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأوضح محمد سيد سليمان، رئيس مجلس المدينة، أن سلطات المجلس، فضت تجمع المواطنين، حتى التأكد من عدم عودتهم مرة أخرى، وذلك بعد آن خاطبت مركز الشرطة، حيال الواقعة لمخالفة تعليمات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، ووقاية من الوباء المستجد.