مسؤول مكافحة عدوى: لا أساس علمي لاحتمالات نقل كورونا من متوفى

قالت الدكتورة منى محيي الدين، أستاذ الطب المعملي بكلية طب القصر العيني، ومسؤول مكافحة العدوى بمستشفى أبو الريش، إن مشاهد اعتراض بعض المواطنين، على دفن أحد أفراد أسرتهم، ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تعد قصص محزنة، وسببها ذعر المواطنين غير المبرر، وعدم فهمهم لطبيعة كورونا وكيفية انتقاله.

وأضافت "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن احتمالات انتقال العدوى من متوفى بفيروس كورونا غير موجودة، ولكن يجب التعامل في عملية دفنه بحذر، واتباع التعليمات المنصوص عليها، من أجل ضمان عدم خروج أية إفرازات من جثمان المتوفى.

وأكدت أستاذ الطب المعملي بكلية طب القصر العيني، ومسؤول مكافحة العدوى بمستشفى أبو الريش، أنه حتى الآن، لم يثبت علميا، أن الفيروس ينتقل في الهواء، ولكن نتبع الاحتياطات من قبيل السلامة، ولا يوجد أي أساس علمي لنقل ميت كورونا العدوى للغير، بعد تكفينه.