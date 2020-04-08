معهد "الحشرات الطبية" يجيب: هل ينقل الذباب كورونا من إنسان لآخر؟

قال الدكتور نور الدين شمس الدين، مدير معهد بحوث الحشرات الطبية، إنه حتى هذه اللحظة، لم يُثبت بعد أن الحشرات تنقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سواء في مصر أو على مستوى العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "شمس الدين"، أن كل الأبحاث التي أجريت على فيروس كورونا الآن، لم تقول أن الحشرات تنقله من إنسان إلى آخر، سواء الذباب أو غيرها، مؤكدة أن فيروس كورونا عبارة عن فيروس، ينتقل من إنسان إلى إنسان، ولكن في الوقت ذاته هناك بكتيريا تنقل العدوى عبر كائنات أخرى مثل الكوليرا.

وعلى جانب أخر، ذكر محمد تمراز، عضو مجلس النواب، أنه ليس من العار الإهانة الموت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مستنكرا اعتقاد البعض أن دفن المتوفى بكورونا ينقل العدوى حتى وأنه تحت التراب، وذلك خلال حواره في نفس البرنامج.

وأوضح أن الواقعة التي شهدتها مقابر كفر الدوار، عند دفن ميت فيروس كورونا "مؤسف"، موجها الشكر لجهاز الأمن، الذى تدخل بشكل عقلاني وسليم، الأمر الذى ترتب عليه دفن الجثمان، وطمئنت المعترضين.