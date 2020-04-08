طارق شوقي يتوعد: الطالب الذي يدعي سقوط السيستم كذبا "هفصله من التعليم"

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بخصوص الامتحانات الإلكترونية، التي سيخوضونها، مؤكدا أن الوزارة، تستطيع معرفة هل "السيستم واقع ولا الطالب بيكذب"، مضيفًا: "اللي هيكذب في حاجة زي كده، هيتعاقب بقانون الغش تمامًا، أو يفصل من التعليم"، حيث إن التعليم في مصر مجاني لمن يستخدمه، ويجب أن يكون مجاني فقط، لمن يستحق.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، على قناة "اليوم": "إذا كان حد مش عاوز يتعلم يبقى هو حر يمشي، ويفضي مكان لواحد عاوز يستفيد من التعليم"، موضحًا أن الوزارة، ستقوم بعمل موقع لاستقبال شكاوى أي طالب حرضه أحد معلميه على عدم خوض الامتحانات، من أجل إفشال منظومة التعليم، يبعت لنا اسم المعلم، واسم المدرسة، وإحنا هنحقق في المواضيع دي".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن المُعلم الذي يُحرض التلاميذ على هذا الأمر، لا يستحق أن يبقى حاملًا لرسالة التعليم، والجميع يتفق على ذلك، لأنه بذلك يُعلم الطلاب الكذب والغش، بدلًا من أن يعلمهم معلومات يستفيدوا بها، مناشدًا أولياء الأمور، بالتركيز مع أبنائهم، خاصة الفترة الحالية، "هناك من يبذل الغالي والنفيس لإفشال نظام التعليم، ويحرض الطلاب لعدم دخول الامتحان عشان يبقى النظام فشل".