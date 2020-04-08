مشاجرة وذبح وقتيلان.. تفاصيل جريمة "تجار المخدرات" في فيصل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة الفيديو الذي تداولته بعض الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان " تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالى للإرشاد عنه" بمنطقة فيصل.

تبين وقوع مشاجرة بين طرفين، الأول (صاحب محل هواتف محمولة متوفى إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر وله معلومات جنائية و3 أشخاص آخرين)، والثانى (عاطل متوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة وله معلومات جنائية واثنين آخرين)؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل الهواتف المحمولة والعاطل لتواجد العاطل أمام المحل.

وأوضحت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها العاطل عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه صاحب محل الهواتف ما أدى إلى وفاته، وتدخل باقي أفراد الطرفين، وتعدى أحد أفراد الطرف الأول على العاطل بواسطة سلاح أبيض محدثًا إصابته التى أدت إلى وفاته.

وضبط طرفا المشاجرة، عدا أحد أفراد الطرف الأول وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.