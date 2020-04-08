"تضامن جنوب سيناء": مراجعة كشوف المتضررين من السيول لصرف التعويضات

قال زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمتابعة موقف إجراءات التضامن الخاصة بصرف تعويضات لمتضرري السيول التي ضربت المحافظة في مارس الماضي خاصة الأضرار التي لحقت بالمنقولات والممتلكات، وقد وجه المحافظ بضرورة ضخ التعويضات في الفيزا البريدية منعا للتكدس، موضحا أن الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن دعمت صندوق الكوارث والأزمات بمبلغ 9 ملايين جنيها.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي الحالات المضارة التي جري حصرها في مدينتي أبورديس و أبوزنمية 242 أسرة بمدينتي أبوزنيمة وأبورديس, أما مدينة رأس سدر فكانت الأعلى حيث بلغ إجمالي المتضررين الذين جري حصرهم 900 حالة، مؤكدا أنه جري صرف إعانات عاجلة لعدد 2 أسرة من مدينة رأس سدر من المتوفين عائلهم جراء السيول الأخيرة بواقع 25 ألف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي و5000 جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بطلب من وزيرة التضامن، وكذا 25 ألف جنيه من الجمعية الشرعية ويكون إجمالي ما حصلت عليه أسرة المتوفي 55 ألف جنيه.

وحول آليه الصرف وقيمة المبلغ قال "عبد الغفار" إن أقصى تعويض للأسرة 15 ألف جنيه وفقا للوائح والقوانين، وتقوم المديرية بصرف 50% من قيمة التلفيات بحد أقصى 15 ألف للمواطن.