تستحق الإصابة بكورونا.. حفيد رئيس وزراء إسرائيل الأسبق يهاجم نتنياهو

قال حفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين جوناثان بن آرتسي، إن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستحق الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

جاء تصريح جوناثان بن آرتسي تعقيبا على تغريدة لنتنياهو عبر "تويتر" قال فيها: "خضعت اليوم لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية".

ورد حفيد رابين على نتنياهو عبر "بتويتر" قائلا: "إن كان نتنياهو كذب على الإسرائيليين وناور قائلا علينا تشكيل حكومة وحدة للطوارئ من أجل مواجهة كورونا، بينما كان ينوي الذهاب لانتخابات، فهو يستحق الإصابة بكورونا، وأن ينهي حياته في السجن مريضا".

كان حفيد رابين نشر تغريدة سابقة قال فيها: "اسمحوا لي بالتوضيح: من يستخدم مرضى وباء مثل كورونا لأغراض سياسية، يستحق كورونا".

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا لفحص فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشر الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف"، مساء أمس، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال، نتنياهو، خضع مجددا، لفحص كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، وأفاد الموقع بأن نتنياهو سينهي، اليوم الأربعاء، العزل الصحي المفروض عليه منذ 14 يوما.