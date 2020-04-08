صور.. الزراعة" و"فاو" تطلقان حملة ترويجية للإرشاد الزراعي الرقمي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، حملة ترويجية لتطبيق رقمي بعنوان "المفيد في الأغذية والزراعة"، بهدف تدعيم الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح والمرأة الريفية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنّ هذا التعاون المشترك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والخاصة بتفعيل التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، لتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين والمربيين، ولتيسير الوصول إليهم.

وأشار عزوز إلى أنّ هناك تعاون جاد مع منظمة فاو، لتفعيل منظومة الإرشاد الرقمي في مصر، وإنشاء تطبيقات تكنولوجية سهلة الاستخدام على أجهزة المحمول يمكن من خلالها تقديم المعلومات والإرشادات والتوصيات اللازمة للمحاصيل الزراعية المختلفة، وكل ما يتعلق بالزراعة والغذاء، بحيث يمكن لجماهير الزراع والمرأة الريفية والشباب الريفى في أنحاء الجمهورية الاستفادة منها بالمجان.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد أنّه تم مراعاة عرض المعلومات والتوصيات الإرشادية في عدة صور متنوعة مكتوبة، ومرئية ومسموعة، حتى تقابل الاحتياجات المتنوعة للمزارعين والمرأة الريفية والشباب بالمناطق الريفية، لافتا إلى أنّه سيتم العمل على الترويج الجيد لهذا التطبيق لضمان انتشاره ووصوله للفئات المستهدفة.

من جانبه، قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة في مصر، إنّ هذا التطبيق يحتوي على 4 مجالات رئيسية، هي: التغذية الصحية والتربية المنزلية للدواجن والموالح والبلح والتمور، وجار حاليا العمل على إضافة مجال خامس خاص بأسعار بعض أسواق الجملة للخضر والفاكهة.

وأشار إلى أنّ التطبيق يشمل التوصيات الإرشادية التي تهم المزارعين والمرأة الريفية، لافتا إلى أنّ المعلومات الإرشادية المقدمة من خلال التطبيق تم إعدادها واختبارها من خلال منهج تشاركي لممثلي المزارعين والمرأة الريفية من مناطق عديدة في الدلتا والوجه القبلي والأراضي الجديدة، وجار إضافة حزمة من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية في إطار التحديث المستمر، لإضفاء مزيد من التفاعل مع محتوى التطبيق علاوة على بحث إمكانية إضافة مجالات أخرى إليه في المستقبل.

وبيّن نصر الدين أنّ المنظمة أطلقت حملة ترويج لتطبيق المفيد بصفحتها على فيس بوك، حتى يصل لأكبر عدد من المستفيدين بمحافظات الجمهورية.

ويمكن تحميل التطبيق على التليفون المحمول، من متجر التطبيقات "جوجل بلاي" على الأجهزة بالمجان، حيث يتواجد باسم "المفيد في الأغذية والزراعة"، أو من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fao.digitalafrica