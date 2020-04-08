تسجيل إصابة جديدة بكورونا في السودان والإجمالي يرتفع إلى 15 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ولاية الخرطوم؛ ليرتفع الإجمالي إلى 15 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالة الجديدة لمواطن سوداني في الثلاثينات من العمر، قادم من مصر في 21 مارس الماضي، ولم تظهر عليه أعراض، وهو من عائلة المريض رقم 13.

وأكدت الصحة السودانية، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ثابت في الحالتين التي جرى الإعلان عنهما في وقت سابق.

ويعيش السودان منذ أسابيع تحت حالة الطوارئ الصحية التي جرى بموجبها إغلاق الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية ووقف الدراسة في جميع المراحل، ومنع التجمعات، إلى جانب حظر تجوال جزئي من من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

كانت السلطة الانتقالية، أعلنت أنها تدرس فرض الإغلاق الكامل أو زيادة ساعات حظر التجوال في البلاد لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السودانية، إنها ستعلن الأربعاء حزمة من الاجراءات الوقائية والاحترازية.

ودعت جميع المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية التي تقدم عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل مع وزارة الصحة حال الشعور بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي من الحالات المعلنة.