نائب كرداسة: حالات "المعتمدية" وصلت لـ7 مصابين وحالتي وفاة

قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل في قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة إلى 9 حالات حتى الآن، بينهم حالتي وفاة، كما تم عمل حجر صحي لـ200 حالة كانت مخالطة للحالات المصابة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، لـ"الوطن"، أن حالتى الوفاة تزيد أعمارهم على 60 عاما، والمصابين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و60 عاما، أما المخالطين فمن كل الفئات العمرية، مؤكدا التزام المواطنين لعدم تفشى الوباء في القرية، وهناك حرص من الجميع على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى.

وأشار "والي"، إلى أن الحالات ظهرت يوم الخميس الماضي، نتيجة الاختلاط في بعض المناسبات وهي فرح ومآتم، رغم أن قرية "المعتمدية" تقع في قلب محافظة الجيزة إلا أنها بمثابة مجتمع ريفى، حيث يوجد بعض المناسبات القائمة في غير أوقات الحظر الرسمية سواء الأفراح أو بعض المناسبات التي يكون بها تجمعات ونتيجة لذلك انتشرت الإصابة بين عدد من أبناء القرية.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة زيادة الوعي والتثقيف لدى المواطنين، لتغيير بعض الموروثات والمعتقدات، والالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس.