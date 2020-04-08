الصحة : بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

كشفت تقارير صيدلانية لوزارة الصحة عن بدء المهن الطبية أحد شركات مجموعة أكديما الوطنية التابعة للوزارة الصحة برئاسة الدكتور عوض جبر في إنتاج مستحضر كلوروكين فوسفات والذي يتكون من المادة الفعالة كلوروكوين فوسفات والتي سيتم استخدامها في علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدكتور عوض جبر في تصريحات اليوم أن المهن الطبية ستنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من مستحضر كلوروكوين فوسفات الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميا في العالم لعلاج مصابي كورونا.

وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، الى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ لعقاري الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين اللذان يستخدمان في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أنه يجب الوقوف إلى جوار الدولة في جائحة فيروس كورونا من خلال توفير الأدوية للسوق المحلي خاصة أن الصناعات الوطنية تتميز بجودة عالية لافتا إلى تأمين احتياجات السوق الدوائي من الأدوية الحيوية المتعلقة بالأنسولين والبنسلين بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بفتامين د والذي يتميز بقدرته علي رفع المناعة .

وتابع الدكتور عوض جبر أن جميع الكميات الدوائية مستحضر كلوروكوين فوسفات سيتم توجيهها إلى وزارة الصحة والسوق المحلي لتوفيرها مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد تقوم بمجهود كبير في ملف علاج المصابين بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الأمريكية، قد أعلنت في بيان لها نهاية مارس الماضي أنه يمكن وصف عقارى الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين للمراهقين والبالغين المصابين بكوفيد 19، كعلاج مناسب، عندما لا تكون التجربة السريرية متاحة أو مجدية.