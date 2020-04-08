رئيس معهد روبرت كوخ: إصابات "كورونا" في ألمانيا تتباطأ

أعرب رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني ، لوتار فيلر، عن تفاؤله إزاء تباطؤ انتشار العدوى بفيروس "كورونا" في بلاده.

وقال في تصريح لإذاعة "دويتشلاند روندفونك" إنه يشعر بالرضا عن إجراءات التقييد الاجتماعي المتبع في ألمانيا لمكافحة الجائحة، "وهذا أمر جيد".

وحسب المركز، وصلت أعداد نقل العدوى في ألمانيا إلى الرقم (1.3- مع نطاق تأرجح واحد) .. ويعني هذا المفهوم: متوسط عدد الأفراد الذين يمكن أن تُنقل لهم العدوى من شخص واحد مصاب.

وقد خطط المعهد سابقا ليصل الرقم إلى (1-)، مما يعني أن الفيروس تباطأ انتشاره بالفعل.

وفي سياق متصل، تعتزم ألمانيا إيواء 50 قاصرا ممن هم موجودون بدون أهلهم في مخيمات اللاجئين بالجزر اليونانية، في الأسبوع المقبل.

وقد وعدت حكومة ولاية ساكسونيا السفلى، بإمكانية إيداعهم لديها في الحجر الصحي لمدة أسبوعين ، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.