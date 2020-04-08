انطلاق الموجة الثانية لأعمال تطهير المنشآت في جنوب سيناء

قال صبري الوزيري رئيس مدينة دهب، إن الموجة الثانية لأعمال رش وتطهير المباني والمنشآت الحكومية بمختلف أنواعها بجميع مدن المحافظة، قد انطلقت اليوم، في إطار تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بإجراء أعمال الرش والتطهير ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال أن أعمال التطهير والرش لا تشمل المدن فقط بل شملت الوديان والتجمعات السكنية التابعة للمدن، موضحا أن فريق من صحة دهب بقيادة الدكتور محمد حسين، قام اليوم بأعمال الرش والتطهير بوادي مجيرح التابع لمدينة دهب مع استمرار إجراء التطهير لباقي المنشآت بالمدينة.

وأكد أن مواطنى المدينة ملتزمون بقرار حظر التجوال، وقال :"هناك توعية مستمرة للمواطنين من خلال وسائل الإعلام للحفاظ على صحتهم وعدم الخروج من المنزل".