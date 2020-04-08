الأوقاف تكشف آلية ضمان إلغاء موائد رمضان

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ قرارات الوزارة دائمًا ما تكون موضع اهتمام وتقدير من العاملين فيها، خاصة من الأئمة والمفتشين والإداريين، الذين يتابعون تنفيذ القرارات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "DMC": "نعول على المجتمع الجماهيري، الذي نحاول الحفاظ عليه، وهذه القرارات الخاصة بتعليق وإلغاء التجمعات سواء كانت الإفطار الجماعي الذي يعقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أو هيئة الأوقاف أو الإفطار الجماعي في ملحقات المساجد، حذرنا منها ودعونا إلى إخراج هذه الإفطارات على هيئة صدقات وزكوات مادية حتى يقضي الناس حاجاتهم".

وعن آلية ضمان عدم حدوث أي من التجمعات الرمضانية، قال طايع إنّ الأمر سيتحقق من خلال المتابعة المستمرة من جهاز التفتيش بالوزارة، ورفع التقارير من المديريات: "لدينا طاقما كبيرا في القاهرة والمحافظات من المفتشين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين يتابعون هذا العمل".