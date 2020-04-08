نائبة تنتقد "البيئة": تقاعسها تسبب في انتشار الذباب بالشوارع

انتقدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ما وصفته بتجاهل وزارة البيئة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة انتشار الذباب في كثير من الشوارع والميادين، ما يتسبب في نقل البكتيريا والأمراض وتهديد صحة المواطنين.

وقالت "منير" لـ "الوطن"، إن كثير من النواب يبذلون جهودا فردية بالتعاون مع المحافظين لتوفير عربات لرش الشوارع وتطهيرها وتعقيمها بالكلور، ولكن في ظل اتخاذ الحكومة كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على تحصين المواطنين ضد أي فيروسات أو أمراض من الممكن أن تؤثر بالسلب على صحة المواطنين".

أكملت: "كان يجب على الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التكاتف مع كل هذه الجهود لمكافحة الذباب، والذي ينشط طبقًا لتغيرات المناخ"، لافتة إلى أن ميزانية وزارة البيىة تتيح شراء عدد من التروسيكلات التي تستخدم في عمليات الرش بالشوارع والميادين.

وقالت: "بشكل تطوعي نرش الشوارع الضيقة والبيوت المتلاصقة خشية انتشار عدوى فيروس كورونا، ولكننا نحتاج إلى دعم من وزارة البيئة".

وشددت على أن استمرار انتشار القمامة في الشوارع والميادين كارثة بيئية، تهدد المواطنين فضلا عن أنها تعصف بكل الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الفيروسات..

وأكدت أنها تقدمت إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بطلب إحاطة لاتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة انتشار الذباب وتكثيف أعمال الترصد الحشري بأماكن تكاثره عن طريق مبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية في المدن والقرى والنجوع.