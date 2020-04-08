صندوق مكافحة الإدمان: المدخنون أكثر عرضة لتداعيات فيروس كورونا

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملة "شيشتك هتعديهم بطلها واحميهم" ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي أطلقت على قضية التدخين جائحة منذ سنوات لأنه يعصف بحياة ما يقرب من 8 ملايين شخص سنوياً حول العالم.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن اجتماع التدخين مع جائحة كورونا يكون في غاية الخطورة، لافتاً إلى أن خطورة التدخين يضعف الجهاز التنفسي والرئة بشكل كبير وفي نفس الوقت فيروس كورونا يلعب على نفس المشكلة وبالتالي لوجود القوة والمناعة لمواجهة الفيروس لا بد من الحفاظ على الرئة بشكل قوي ومن هنا جاءت الحملة التي بدأنا بها مع رموز فنية ورياضية وسوف نستكمل مع العديد من الرموز الاجتماعية في الفترة المقبلة.

وتابع، أن الحملتين اللتين قمنا بهما وصل حجم التفاعل المجتمعي إلى أكثر من مليون مشاهدة وما يقرب من 200 مشاركة من خلال الشباب، بالإضافة لوجود منصة مهمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والذي يضم في صفحته على "فيس بوك" حوالي 2 مليون عضو والأغلبية 86% منهم شباب، وبالتالي نستثمر هذه المنصة للتفاعل مع الشباب والتوعية بمشكلة التدخين وفيروس كورونا والمخدرات التي تعد الشيء الأهم بالنسبة للصندوق.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية أصدرت ورقة علمية تربط قضية التدخين بجائحة كورونا وأن المدخن بشكل كبير أكثر عرضة لتداعيات خطيرة من فيروس كورونا، لأنهم يكونون من ضعاف الجهاز التنفسي والرئة بشكل خاص يخلق أزمة كبيرة وخاصة أن مصر في المرتبة العاشرة في الدول الأكثر استهلاكا للتبغ، وأن أكثر من 25% من المصريين مدخنون، وهذا يعني أن 25% معرضون لتداعيات خطيرة من فيروس كورونا إذا لم يتم الانتباه بقوة لجائحة التدخين.