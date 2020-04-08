التعليم العالي: وضعنا خطة للطوارئ منذ شهرين للتعامل مع فيروس كورونا

قال الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي، إن الوزارة وضعت خطة للطوارئ تكاملة منذ شهرين للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، أحد أضلع هذه الخطة أن يكون هناك دور للمدن الجامعية في حال الاحتياج لها لوزارة الصحة في تحويل بعض الحالات التي ثبت إيجابيتها.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن رئيس الوزراء أعلن عن تجهيز بعض المدن الشبابية والجماعية لاستقبال الحالات، موضحا أن الوزارة جهزت 7 مدن جامعية هي القاهرة وحلوان وعين شمس وأسيوط والمنيا والإسكندرية والمنصورة.

وأكد أن المدن الجامعية فارغة تماما من الطلاب نظرا لتوقف الدراسة الجامعية، موضحا أنه تم مراجعتها بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرفع كافئتها فورا واستعداداها الكامل لتكون تحت تصرف وزارة الحصة واستقبال حالات أقل خطورة مصابة بالفيروس.