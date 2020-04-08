خليك في البيت.. دورات office أون لاين من الشباب والرياضة بشهادة معتمدة

تقدم مبادرة "طوَّر وغيَّر" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، online club، وهو نادي "أون لاين" لشباب مصر، يقدم عدد من البرامج التي يحتاجها سوق العمل بصفة أساسية، والتي من شأنها تطوير السيرة الذاتية ومهارات الكمبيوتر، ومنها كورس برامج الأوفيس.

وتقدم "الوطن" فيما يلي طريقة التقديم للحصول على الدورات خلال فترة التواجد بالمنزل، ومميزات تلك الدورات، وفقا لما نشرته وزارة الشباب والرياضة، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة التسجيل في الدورات

للحصول على دورات الشباب والرياضة يمكن التسجيل من هنا.

مميزات دورات الشباب والرياضة

ـ الحصول على شهادات معتمدة من مايكروسوفت.

ـ الحصول على الدورات أون لاين من المنزل.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قدمت عددا من الدورات المجانية، من البرامج التي تساعد تطويرالأفكار، أو نتائج العمل الخاص بك بشكل رائع واحترافي وبمنتهى السهولة سواء كنت طالبا أو موظفا بالتعاون مع "مايكروسوفت" عبر online club، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها عدد من الوزارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.