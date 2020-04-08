500 فتاة حضرن اليوم.. مدن الأزهر الجامعية تفتح أبوابها لجمع المتعلقات

فتحت جامعة الأزهر، أبواب المدينة الجامعية للبنات، اليوم، لجمع متعلقاتهن من المدن الجامعية.

قالت الجامعة، في بيان لها: حرصا على سلامة منسوبي جامعة الأزهر من طالبات الكليات المختلفة بالقاهرة، وفى إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بمساعدة الطالبات، فتحت المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، ورابعة، إضافة إلى مدينة الصفا، أبوابها اليوم، حتى تتمكن الطالبات من الحصول على المتعلقات الشخصية (كتب - ملابس) وغير ذلك.

وصرح الدكتور مصطفى عبد الغنى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، أنه تواجد منذ صباح اليوم فى المدينة الجامعية للطالبات لمتابعة عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة مؤسسات الجامعة، مشيدا بوعي طالبات جامعة الأزهر، مؤكدا أنهن نماذج مضيئة.

وأوضح عبد الغنى أن أكثر من 500 طالبة حضرن اليوم ودخلن حجراتهن بالمدينة الجامعية، مشيرا إلى أن الطالبات تأكدن أن جميع المتعلقات الشخصية لهن محفوظة في حجراتهن كما تركنها، لافتا إلى أن العديد من الطالبات أخذن الكتب الدراسية والملابس الشخصية، وسافرن إلى بلادهن في أمن وأمان.