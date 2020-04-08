استمرار تعليق العمل بالشهر العقاري حتى 23 أبريل الحالي

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الكتاب الدوري 140 بناء على قرار وزارة العدل، الخاص باستمرار تعليق العمل بمكاتب الشهر العقارى وتقديم الخدمات للجمهور، وذلك لمدة 15 يومًا حتى يوم 23 أبريل الجاري، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء التي من شأنها الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الكتاب الدورى الجديد، على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

وجاء نص الكتاب: إلحاقا بالكتاب الدورى 118 لسنة 2020 بشأن إذاعة قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، لمواجهة تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وإلحاقا للكتاب الدورى 128 لسنة 2020 بشأن إذاعة قرار رئيس مجلس الوزراء بذات الشأن، فقد تم إخطار المصلحة بكتاب المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، رقم 107 بتاريخ اليوم الأربعاء، 24 مارس، في شأن الإجراءات المتوالية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وآخرها قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 باستمرار التدابير الاحترازية المنصوص عليها بقراره السابق رقم 719 لسنة 2020 لمدة 15 يوما.

وتضمن أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار تلك التدابير ولمدة إضافية لمدة 15 يومًا وحتى 23 أبريل الجاري، وبناء عليه فقد تقرر أن يستمر تعليق تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق للجمهور وذلك خلال تلك المدة وحتى 23 أبريل.