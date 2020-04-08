"الداخلية" تداهم أوكار بيع المستلزمات الطبية المغشوشة

أسفرت حملات شرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن ضبط 907 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة لحيازته 2700 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لحيازته 1٫050 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك، وضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لحيازته 5٫475 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل براميل مجهولة المصدر مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لاستيلائه على مبلغ 543851 جنيهاً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرّفه فى حصة الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائه على المبلغ المالى مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعلياً طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشكّلة من الجهات المعنية. كما واصلت وزارة الداخلية متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق، حيث تم ضبط 263 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وإغلاق 20 مركزاً للدروس الخاصة.

وأسفرت حملات الرقابة التموينة على عدد من الأسواق والمخابز البلدية بمختلف مراكز المنيا أمس، عن ضبط 40 قضية متنوعة، فيما بلغ عدد المحاضر التى حررتها الأجهزة الرقابية بمحافظة دمياط، خلال شهر مارس الماضى، 824 مخالفة، ضمن الحملات الرامية إلى ضبط الأسواق، والتصدى بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أى محاولات للتجار لرفع الأسعار، خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.