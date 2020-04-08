"الوزراء" عن الإجراءات الاحترازية في رمضان: سلوك المواطنين سيحددها

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي إجراء احترازي تتخده الحكومة يكون له خلفية وهدف وأنه يهدف لاتقاء مشكلة معينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten": "لو استمرينا على الإجراءات الحالية ووعي الناس والتزامهم ولو وعي الناس زاد في الفترة اللي جاية لأنها الفترة الأخطر ولو استمرينا على ده لن نكون في حاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية".

وحذر سعد مع اعتبار تأخير موعد بدأ الحظر للساعة 8 على أنه نوع من أنواع التساهل، مشددًا على أن الغرض منه هو ترك مدة زمنية 3 ساعات بين خروج آخر موظف الساعة 5 ووصوله لمنزله الساعة 8 وأنهم منحوا الموظفين والعمال 3 ساعات للوصول لمنازلهم لعدم التكدس والزحام "المفروض الناس تنظم نفسها في الـ3 ساعات دول كل يوم ونجد حل لمشكلة التكدس في المواصلات العامة والخاصة".

وأكد سعد أنه لن يكون هناك مزيد من الإجراءات الاحترازية حال التزام المواطنين بالإجراءات الحالية وأن التزام الناس سيعطي الحكومة بعض الثقة لمنح المواطنين قدرا من التيسير يتوافق مع طبيعة شهر رمضان الفضيل، محذرًا من تدهور الأوضاع، ما سيؤدي لمزيد من الإجراءات التقيدية والاحترازية، مشددًا على أن سلوك المواطنين خلال الأسبوعين المقبلين هو ما سيحدد شكل الإجراءات في شهر رمضان.