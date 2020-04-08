الغرف التجارية: مخزون السلع يكفي لما بعد "رمضان"

أعلنت الغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى، عن توافر السلع الأساسية حتى نهاية شهر رمضان، بكميات كافية، بناءً على البيانات التى عُرضت أثناء الاجتماعات التى نظمها الاتحاد مع المنتجين والمستوردين.

وكشف «العربى» عن ارتفاع معاملات البيع «ديليفرى»، من خلال الخطوط الساخنة والتوصيل للمنازل من خلال المحال والسلاسل بنسبة 200%، بسبب الحظر، مقارنة بالمعاملات قُبيل مارس الماضى.

وأكد «العربى» أن تقارير المنتجين والمورّدين أكدت وجود احتياطى استراتيجى ضخم من ‏السلع الأساسية يغطى الطلب، مشيراً إلى أن هناك ‏تنسيقاً وتعاوناً بين وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية على قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ‏عروض تخفيض الأسعار على السلع الغذائية‎.‎

وكشف لـ«الوطن»، عن الاتفاق مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الأساسية والرمضانية لتوفير كميات كافية بجميع المحافظات بأسعار أقل من أسعار السوق.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجى، سواء بالمخازن أو بالموانئ، أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة يتجاوز الاستهلاك المحلى لبعد شهر رمضان، بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزى، حيث تم الإفراج الجمركى عن كميات كبيرة من السلع الغذائية.

ولفت إلى أن الأسواق تعاملت مع المستجدات والمتغيرات العالمية وتداعيات فيروس كورونا من خلال توفير السلع مباشرة للمستهلك وخفض أسعارها مع التركيز على المنتج المحلى، فى إطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصرى.