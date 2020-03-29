الغرف التجارية: الأسواق جاهزة والسلع متوافرة بعد انتهاء فترة الإغلاق

أعلن رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، جاهزية الأسواق وانتظام حركة النقل بين المحافظات وسهولة الحركة، مع زيادة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، عقب الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت.

وأكد رؤساء الغرف في تقارير غرف العمليات وإدارة الأزمات، التزامهم التام بمواعيد الإغلاق دون تسجيل مخالفة واحدة خلال أيام الحظر، لمساعدة الدولة لتنفيذ خطتها لمواجهة فيروس كورونا، بحسب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشاد العربي، في تصريحات، لـ"الوطن"، بالتزام الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ووقوفهم بجوار بلدهم في الأزمات، مشددًا على أنّ هذا الالتزام ليس غريبا على منتسبي الغرف التجارية من التجار والصناع ومؤديّ الخدمات الشرفاء.

وعما تم رصده من بعض التجاوزات برفع الأسعار في الأسواق، فأرجعها العربي لأصحاب التجارة العشوائية، كما أشاد بدور قيادات الدولة فيما تتعرض له الدولة مؤخرا، وفي المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته وقراراته التي تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين ودعم الصناعات المصرية المختلفة، فضلًا عن دور الحكومة الكبير وغير المسبوق في إدارة الأزمات.

وشدّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أنّه في ظل هذا الالتزام، فهناك زيادة لدور الغرف التجارية في الحفاظ على توافر السلع بالسوق وزيادة المعروض منها، خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي، والمتابعة مستمرة من الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، لرصد حالة السوق ورفع تقارير يومية عنها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.