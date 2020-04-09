منها جبل إيفرست.. جولات افتراضية في المعالم الطبيعية بتقنية 360 درجة

اضطر الكثيرون لإلغاء أو تأجيل خطط سفرهم ورحلاتهم السياحية، بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها الكثير من الدول على السفر والتنقل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أنّ العصر الرقمي الذي نعيش فيه يوفر إمكانية زيارة عدد من المعالم والمتاحف الشهيرة حول العالم، من خلال جولات افتراضية تمكنك من مشاهدة هذه المعالم وأنت جالس في منزلك.

وتستعرض "الوطن"، جولات افتراضية في عدد من المعالم الطبيعية، وذلك وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية:

جراند كانيون - الولايات المتحدة

يبلغ طوله 277 ميلاً، ويبلغ عرضه 18 ميلًا على أوسع نطاقه، وعمق بحد أقصى 1,857 مترًا، ويعد هذا المعلم في أريزونا فخمًا في طبيعته وكذلك اسمه، وتظهر حوالي 40 طبقة رسوبية في منحدراته شديدة الانحدار، حيث تشكلت أقدم صخور قاعدية منذ حوالي ملياري عام.

ويمكنك الاستمتاع بالجولة عبر الرابط: https://www.google.co.uk/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/grand-canyon/.

جبل إيفرست - نيبال

تقع أعلى قمة في العالم على الحدود بين نيبال والصين، حيث يمكنك استكشاف معسكر قاعدة إيفرست الجنوبية في نيبال على ارتفاع 5,380 متراً، مع إطلالات تفاعلية بزاوية 360 درجة للقمم الثلجية، ومن خلال خريطة تفاعلية، وعارض دوار ثلاثي الأبعاد، يمكنك التحديق في قمة يبلغ ارتفاعها 8،848 متراً، بالإضافة إلى قمم أخرى في جبال الهيمالايا تمتد غرباً إلى باكستان وشرقاً إلى بوتان.

ويمكنك الاستمتاع بالجولة من هنا: https://www.google.co.uk/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/the-worlds-highest-peaks/.

أضواء الشمال

الشفق القطبي هو ظاهرة طبيعية مبهرة ناجمة عن تفاعل المجال المغناطيسي للأرض مع الجسيمات المشحونة كهربائياً من الشمس، والأضواء مرئية من بلدان على خطوط العرض الشمالية العالية، مثل تلك الموجودة في الدول الاسكندنافية وروسيا وأيسلندا وغرينلاند وكندا، ويأخذ مشروع أضواء النرويج على لابلاند المسافرين في رحلة مدتها خمس دقائق من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة.

ويمكنك الاستمتاع بالجولة عبر الرابط: https://lightsoverlapland.com/abisko-national-park-virtual-reality-tour/.

هانغ سون دونج - فيتنام

اكتشف العلماء أكبر كهف في العالم هانغ سون دونغ في حديقة Phong Nha-Ke Bang الوطنية بوسط فيتنام، لأول مرة في عام 2009، بعد أن اكتشفه رجل محلي في عام 1991، لكنه لم يعثر عليه مرة أخرى، ويهدف مشروع Sơn Đoòng 360 من قبل ناشيونال جيوغرافيك إلى الحفاظ على الكهف في شكل رقمي قبل أن يصبح خاضعاً لتنمية سياحية مكثفة، عبر رحلة تم إنشاؤها من صور بزاوية 360 درجة وتأثيرات صوتية مثيرة.

ويمكنك الاستمتاع بالجولة عبر الرابط: https://www.nationalgeographic.com/news-features/son-doong-cave/2/.

حديقة يوسمايت الوطنية - الولايات المتحدة

يوسمايت في جبال سييرا نيفادا بكاليفورنيا حافلة بالمناظر الطبيعية المتنوعة والمذهلة. فهي موطن لأكثر من 400 نوع من الحيوانات، بما في ذلك حوالي 500 دب أسود أمريكي، وأرانب الثلوج النادرة وخفافيش الدرواس المهددة بالانقراض.

ويمكنك الاستمتاع بالجولة عبر الرابط: https://www.virtualyosemite.org/virtual-tour-directory/.

حديقة تشانغجياجيه الوطنية - الصين

يمكنك الانطلاق في رحلة حول هذه الأعمدة الطبيعية الشاهقة - بعضها يمتد لأكثر من 1000 متر - في جولة فيديو تفاعلية تستكشف الموقع، وقم بالتكبير في لقطات 360 درجة عالية الدقة من السماء.

واستمتع بالجولة عبر الرابط: https://www.airpano.com/360photo/China-Avatar-Mountains/.

الجسر العملاق - إيرلندا الشمالية

يتكون هذا القسم الساحر من الساحل الأطلنطي لمقاطعة أنتريم من أكثر من 40000 عمود بازلت متداخلة هندسياً (سداسية في الغالب)، ويعتقد العلماء أنها تشكلت في الواقع من خلال تدفق الحمم البركانية في البحر، حيث تدفق البازلت المنصهر من خلال طبقات الصخور قبل 50 إلى 60 مليون سنة.

ويمكنك الاستمتاع بالجولة عبر الرابط: https://www.nationaltrust.org.uk/giants-causeway/features/take-a-virtual-tour-of-the-giants-causeway.

نهر بيريتو مورينو الجليدي - الأرجنتين

يغطي النهر 97 ميلاً مربعاً من منتزه لوس جلاسياريس الوطني، ويقوم بتغذية المياه الذائبة في حقول باتاغونيا الجنوبية الجليدية في جبال الأنديز.

ويمكنك الاستمتاع بجولة في النهر عبر الرابط: https://www.360cities.net/image/perito-moreno-glacier.

كثبان صحراء ناميب - ناميبيا

تمتد الأنماط المنحوتة الملتوية للكثبان الرملية في صحراء ناميب على مساحة 31000 ميل مربع عبر منتزه ناميب نوكلوفت الوطني في جنوب القارة الإفريقية، وهناك العديد من الصور التفاعلية بزاوية 360 درجة والتي تقدم مناظر آسرة لهذه التلال العملاقة.

وللاستمتاع بجولة افتراضية عبر الرابط: https://www.airpano.com/360photo/Namibia/.

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