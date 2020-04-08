أسعار الذهب تستقر بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 716 جنيها

شهدت أسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة، تذبذبات عدّة بين ارتفاع وانخفاض في سعر المعدن النفيس، ما جعل المقبلين على شرائه في حرص على متابعة يومية لمستجدات أسعاره.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 811 و818 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 710 و716 جنيه، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 609 و614 جنيه، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و728 جنيها.