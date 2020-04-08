"القومي لثقافة الطفل" يطلق "حكايات جدو سعدان" عبر موقع "يوتيوب"

في إطار دور المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، أطلق المركز برئاسة الكاتب محمد ناصف سلسلة "حكايات جدو سعدان" تأليف كاتب الأطفال تامر سعدان، عبر قناة المركز على يوتيوب، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، كإحدى صور الجهود المبذولة من الوزارة، للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

وحكايات جدو سعدان عبارة عن مجموعة قصصية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وحتى ست سنوات، يقوم بتقديمها في شكل حكايات مصورة لتوعية الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد، مثل قصة كورونا والحيوان الأليف، التى تقوم بتوعية الأطفال حول كيفية التعامل مع حيواناتهم الأليفة الموجودة في البيوت المصرية، في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد و العالم كله، والإجراءات الاحترازية التى يتبعونها، للحفاظ على سلامة أنفسهم وحيواناتهم، وغيرها الكثير من قصص السلسلة.