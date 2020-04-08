محافظ دمياط: اكتشفنا حالة كورونا بالميناء دخلت العزل الصحي منذ 10 أيام

رصد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، تعامل دمياط مع المصابين بكورونا ومع الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط: "لازم نشكر العاملين في القطاع الصحي، الأبطال اللي بيشتغلوا بكل طاقتهم، ولكن يتم التعامل مع الإهمال من الأطقم الطبية بشكل حاسم وفوري".

وكشفت محافظ دمياط، أن أحد المشتبه بهم في أحد المستشفيات بالمحافظة تم سحب عينه منه، وكنا بانتظار نتيجة العينة، وقبل ظهور النتيجة خرج من المستشفى وقام بشراء بعض الأشياء من السوبر ماركت، وعلمنا بهذه المعلومة من أهل المريض نفسه، وبالسؤال عن الواقعة علمنا أنها حدثت بالفعل ولم ينكرها مدير المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكدت محافظ دمياط على أن ميناء دمياط يعمل كما هو بقرارات رئيس الوزراء، وظهرت حالة إيجابية مختلطة بأجانب، وهي موجودة في مستشفى العزل منذ نحو 10 أيام، ويتم عمل اختبارات دورية بالميناء ولم نجد حالات، والمشتبه بهم يتم عزلهم في منازلهم ويتم متابعتهم طبيا.