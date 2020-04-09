خليك في البيت.. الحضرة والتهامي في حفل "أون لاين" يوم الجمعة المقبل

أعلنت فرقة الحضرة للإنشاد الديني عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن حفل "أون لاين" للجمهور من البيت.

ويقام الحفل يوم الجمعة المقبل الموافق 10 أبريل الحالي من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصرًا بمشاركة الشيخ محمود التهامي، على أن يذاع الحفل عبر الصفحة الرسمية للفرقة على "فيسبوك".

وعلّقت الفرقة في منشورها: "خليك في البيت وإحنا الجمعة الجاية عندك".

وأحيا الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، اليوم، ليلة النصف من شعبان، وذكرى الليلة الختامية لمولد سيدي عبدالرحيم القنائي أون لاين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

ومن المقرر أن تُبث سهرة مع الفنان محمد ثروت وفرقة الإنشاد الديني يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل الحالي الساعة 9 مساءً.