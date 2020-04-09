بسمة وهبة تطالب المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: "مش عاوزة ألعب دور الوصي"

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة إلى الشعب المصري، قالت خلالها، إنه على الجميع عدم تفسير بيانات الحكومة وفق الأهواء الشخصية أو الانسياق ورا ء الشائعات التى تعج بها مواقع السوشيال ميديا.

وقالت خلال تقدميها برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "ON E": "أنا برجوكم ولو لمرة وحدة نكون قد المسئولية.. أنا مش عاوزة ألعب دور الوصي.. لكن اللي مش بيشوف من الغربال يبقى أعمى".

وأضافت "وهبة"، أنه منذ بداية أزمة كورونا المستجد "كوفيد19"، إلا وخرج كافة المسئولين المصريين وناشدوا المواطنين وطلبوا منهم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

وتابعت: "ما في مسئول إلا وترجى المواطنين الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية حتى لا نصل إلى مرحلة تفشى الوباء.. من أصغر مسئول فى مصر إلى رئيس الجمهورية".

وأكدت بسمة وهبة، أن الدولة تقوم بجهد غير طبيعى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتبع الأساليب العلمية، لافتة إلى أن ذلك ترتب عليه عدم تكبد مصر للخسائر البشرية والمادية التى تعانى منها دول كثيرة حول العالم.

وتابعت: "لكن من الواضح أن هناك بعض المستهترين من المصريين فى ظل الأزمة العالمية مصرون على مواصلة استهتارهم.. وأنا مستغربة ازاي الناس دى مستسهلة الأمو.. أرجوكم بلاش".