قناة السويس تعدل مواعيد العبور بزيادة ساعة

أعلنت هيئة قناة السويس، في بيان لها مساء أمس، عن تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها في مدن القناة الثلاث (بورسعيد - الإسماعيلية – السويس)، ويشمل التعديل مواعيد تشغيل مرفق المعديات، بمدن القناة الثلاث، لتصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، بدلا من الساعة السابعة مساء.

وأوضح بيان الهيئة أنه يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة، بمدن القناة، بدءا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام خلال الفترة الصباحية والمسائية طبقاً للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة.