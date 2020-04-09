بفترة سماح 57 يوما.. تفاصيل بطاقة ماستركارد بلاتينيوم من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي لعملائه بطاقات الائتمان البلاتينية، بفترة سماح على المشتريات تصل لـ 57 يوما، وبحد ائتماني للسحب 100%.

وتقدم "الوطن" فيما يلي تفاصيل بطاقة ماستركارد بلاتينيوم، والحد الائتماني لها، ممزاتها، وفترة السماح الخاصة بها وفقا لما أعلنه البنك، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الحد الائتماني الأقصى لبطاقة ماستركارد بلاتينم

ـ 1,500,000 جنيه مصري.

فترة السماح لبطاقة ماستر كارد بلاتينيوم

ـ تتمتع بفترة سماح تصل لـ 57 يوماً على المشتريات فقط.

الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي لبطاقة ماستركارد بلاتينيوم

ـ 100%

برنامج نقاط الأهلي للمكافات لبطاقة ماستركارد بلاتينم

ـ الحصول على نقطة ونصف لكل جنيه يتم استخدامه في المشتريات.

مزايا بطاقة ماستركارد بلاتينم

ـ الاستمتاع بالدخول المجاني بدون حدود للصالات في بعض المطارات.

ـ تقدم هيئة ماستركارد الحصول على بطاقة أخرى بدل فاقد أو مبالغ نقدية في خلال 48 ساعة في أي مكان في العالم في حالة فقدان البطاقة الائتمانية.

ـ امكانية الاعتماد دائماً على(Service MasterCard Global)، في كافة أنحاء العالم.

ـ استخدام البطاقة محليا ودوليا في المشتريات والسحب النقدى.

ـ التسوق الآمن عبر الإنترنت من خلال خدمة الكود الآمن للشراء ( OTP )