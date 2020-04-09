"التعليم العالي": تدريب 15 ألف طالب من كليات الطب لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد الطيب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مبادرة "خليك مستعد" أطلقتها الوزارة، لوجود عدد كبير من الأطباء داخل كليات الطب، لافتاً إلى أنه يوجد بالجامعات الحكومية 21 كلية طب على مستوى الجمهورية فمنذ إطلاق المبادرة وعدد الأطباء الذين أحبوا المشاركة فيها من أطباء الامتياز والطلبة والأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين بداخل الكليات في التخصصات المختلفة، ورحبوا بأخذ التدريب المتخصص من أساتذتهم في التخصصات المختلفة التي تحتاجها الدولة في الوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الطيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن الدورة تعمل بشكل مكثف فتم الانتهاء من تدريب 15 ألفا من المتدربين نوعيتهم عديدة، فضلاً عن أن الطاقم الفني والإداري أيضا يتم تدريبه على خط دفاع ثانٍ لمواجهة الأزمة في حالة الاحتياج إليهم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن هذه المبادرة غير إلزامية على الإطلاق وأن حجم الطلب من المنظومة على الاشتراك في المبادرة كبير جداً لدعم بلدهم والمنظومة الصحية، وهي تطوعية في المقام الأول وتم تدريبهم على الحفاظ على أنفسهم والحفاظ على المريض أثناء العلاج ووصلوا إلى مراحل متطورة جدا من التدريب في كيفية التعامل بشكل منتظم ومتخصص.