وزير الإعلام: اقتطاع 20% من الرواتب لن يسري على أي موظف في الهيكل الإداري

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن اقتطاع 20% من رواتب الوزراء للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا، جاء باقتراح من الوزراء أنفسهم.

وشدد هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، على أن هذا الاقتطاع من رواتب الوزراء فقط، مشيرًا إلى أنهم بدأو التبرع وبعدهم تبرع مجلس النواب بمكافأة شهر، ثم تبرع مجلس المحافظين ونوابهم، وسكرتارية العموم أيضًا طلبوا التبرع بـ20% من رواتبهم.

وأكد "هيكل" أن ذلك التبرع لن يسري على أي موظف في الهيكل الإداري في الدولة، مشيرًا إلى أن التبرع من أجل أن يكونوا قدوة ليتبرع الجميع للفئات المتضررة من هذا الأمر، مشددًا على أن التبرع اختياريًا وبطيب الخاطر، مناشدًا رجال الأعمال والقادرين على التبرع.