محافظ الشرقية: نتعامل بكل حسم مع مخترقي قرارات الحظر

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل إغلاقه "كافيه"، داخل مركز ثقافي اجتماعي تابع لجامعة الزقازيق، موضحا أنه تم مصادرة كل المعدات التي بداخله، متابعا: "سيتم اتخاذ ما يلزم قانونيا لمن تعاقد مع هذا الشخص، المخالفة غير مقبولة من أي شخص أو تحت أي ظرف".

وأضاف غراب خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تأخذ الأمور المتعلقة بصحة المواطن بجدية شديدة.

وتابع: "لا نتهاون مع أي جهة مطلقا، ما نمر به لا يتحمل أي تهاون على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه تفاجأ بمشهد تجمع المواطنين بهذا الكافية، وعلى الفور اتخذ ما يلزم تجاه الواقعة ومصادرة كل المعدات به، مشددا على أن ما تمر به مصر والعالم الآن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لا تتحمل أي تهاون فيما يخص الصحة العامة للمصريين.