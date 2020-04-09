2000 اختبار سريع لكورونا مقدم من "مصر الخير" لمعهد الأورام والدمرداش

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد في مؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة بالتعاون مع شركة "هايد بارك" استطاعت تزويد مستشفيات الحميات بأجهزة تنفس صناعي، حيث تم توفير 10 أجهزة تنس صناعي وتم تشغيلها منذ أيام بالفعل في قفط والعديسات وطنطا ومطروح، "سعر الجهاز الواحد مش بيقل عن 450 ألف جنيه".

وأضافت مبدي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المؤسسة بالتعاون مع شركة "ماونتن فيو" دشنت حملة تحت مسمى "نحمي اللي بيحمونا" الهادفة لجمع احتياجات المستشفيات وتذهب جميعا لصالح الأطباء والممرضين.

وتابعت أن المؤسسة كانت تبحث اليوم اتفاقا جديدا مع شركة "هايد بارك" لتوفير 2000 تحليل سريع لفيروس كورونا لصالح لمعهد الأورام والدمرداش، بواقع 1000 تحليل لكل مستشفى مخصصين للطاقم الطبي.