في البيت الأبيض والجيش والخارجية.. المسؤولون الأمريكيون في مرمى كورونا

وقعت إصابات عديدة لمسؤولين أمريكيين بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وآخرها اليوم، بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن هناك آلاف من الأمريكيين ما زالوا عالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفا خلال مؤتمر صحفي للحديث عن تداعيات الفيروس، أن عددا من الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي مارس الماضي، أكد مكتب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إصابة أحد العاملين في فريقه بفيروس كورونا، وقالت كاتيا ميلر، المتحدثة باسم "بنس"، إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه "لم يتصلا اتصالا مباشرا مع الفرد المصاب"، دون تحديد اسمه، وأنه "يتم تعقب الأشخاص الذي اتصل بهم الفرد وفقا لتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

كذلك أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، "ماريو دياز بالمرت"، الخميس الماضي، إصابته بفيروس كورونا، ليكون بذلك أول سيناتور يصاب بالمرض، بعدما انتقل إليه من مخالطة شخص مصاب بالفيروس.

وفرض السيناتور تيد كروز، الأحد الماضي، على نفسه، حجرًا صحيًا، بعد أن التقى شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال إن فرص إصابته "منخفضة للغاية"، لأن التفاعل كان أقل من دقيقة، ويشعر بأنه في "صحة جيدة"، لكن مع ذلك رأى عزل نفسه "بدافع الحذر الشديد".

كذلك أصيب ثلاثة أشخاص يعملون لدى البعثة الدبلوماسية الأميركية في جنيف أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لكنهم "في حالة جيدة"، وقال متحدث بالبعثة الأمريكية: "نؤكد أن لدينا حالياً ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكوفيد 19 بالبعثة الأمريكية في جنيف"، حسب رويترز.

كما صرح الجيش الأمريكي، بأن قائد الجيش في أوروبا، إلى جانب عدد من الموظفين، ربما تعرضوا لفيروس كورونا خلال مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة، وقال الجيش -في بيان- إن الجنرال كريستوفر كافولي "يراقب حالته"، ويعمل عن بعد في الوقت الراهن.