أستاذ تمويل: الإصلاح الاقتصادي في مصر كان حائط صد أمام تأثير كورونا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استمرت فيه مصر لمدة 4 سنوات مضت، كان بمثابة ساتر وحائط صد أمام تأثير فيروس كورونا المستجد على الشعب المصري والكثير من المؤسسات الاقتصادية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، سيتم تحديد قوتها وشدتها على الدول وفقا للمدة التي سيستمر فيها الوضع كما هو عليه وظهور حالات إصابة بالفيروس وتوقف عجلة الإنتاج بجميع الدول، مؤكدا أن تلك الأزمة حتى تؤثر بشكل كبير للغاية على الاقتصاد الدولي وأعتى اقتصاديات العالم.

وأكد أن الموازنة العامة والاقتصاد المصري صلب لأنه تحمل الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الدولة لدعم الكثير من القطاعات مثل قطاع السياحة، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كان لديهما رغبة في إعادة الحياة الاقتصادية من جديد، من خلال عودة المصانع للعمل، ولكن ارتفاع نسب الإصابات بهما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة.