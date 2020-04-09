مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية قادمة من نيجيريا تضم عالقين مصريين

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، رحلة مصرية خاصة استثنائية قادمة من العاصمة النيجيرية أبوجا وعلى متنها 60 مصريًا من العالقين هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الطائرة المصرية وصلت من أبوجا وعلى متنها 60 مصريًا من العاملين بشركات المقاولات التي تنفذ مشاريع في نيجيريا، وقامت سلطات الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار بتوقيع الكشف الطبي علي العالقين المصريين، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من صالة الوصول إلى أماكن للحجر الصحي والعدل بالقاهرة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجدة والتي تستمر الإقامة بها 14 يوما.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان وأمريكا لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.