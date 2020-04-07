لجنة برلمانية تبحث عودة الطلاب المصريين العالقين بالسعودية

أصدرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقريرا هاما، في ضوء متابعة المجلس للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتوجيهات الصادرة لرؤساء اللجان من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بمتابعة الأوضاع كل فيما يخصه وموافاة المجلس بتقرير موضح به الأمر.

أكد النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب في تقريره التواصل مع سفراء مصر لدى الدول العربية للاطمئنان على الجالية المصرية لديهم ومعرفة مدى الإصابات وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وذلك في إطار متابعة رئيس مجلس النواب على مدار الساعة لأحوال أبناء مصر المقيمين خارج البلاد للاطمئنان على أوضاعهم وسلامتهم.

وأوضح "رسلان" في تقريره أن الجالية المصرية بخير في أغلب الدول العربية, ولكن توجد حالة وفاة واحدة في السعودية لطبيب مصري وتم عزل زوجته وابنته للتأكد من سلامتهم، كما يوجد حوالي 30 مصري عالقين بالمغرب.

وشمل التقرير الإشادة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصدار تكليفات بالتحرك السريع لعودة العالقين من الدول العربية أو من الخارج بوجه عام وإيداعهم بالحجر الصحي مدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا مع تحمل الدولة تكلفة الإقامة بالحجر .

وأوضح التقرير البرلماني إلى مخاطبة مساعد وزير الخارجية لوجود ما يقرب من مائة طالب مصري يدرسون بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من العالقين بالسعودية يرغبون للعودة لمصر، حيث أن كل الطلاب من ذوى الجنسيات الأخرى عادوا إلى دولهم نظرا لوقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المنتشر بالعالم، وذلك لمحاولة اتخاذ اللازم نحو عودتهم إلى وطنهم من خلال اتصالات الوزارة بالقنصلية المصرية بالسعودية واتخاذ ما يرونه من إجراءات لصالح هؤلاء الطلاب العالقين بالسعودية.كذلك قامت اللجنة بإعداد ورقة عمل حول تداعيات فيروس كورونا على الدول العربية .

وانتهى التقرير إلى التأكيد على التواصل الدائم بسفراء مصر بالدول العربية للاطمئنان على أحوال الجالية المصرية والتعرف على كل جديد في مستجدات أزمة فيروس كورونا.